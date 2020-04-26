Günde bir saat uzağa bakın!

Bu süreçte göz sağlığımızı ihmal etmemiz gerektiğinin önemine vurgu yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak, uzaktan eğitim sistemi ile derslerine devam edenlere ve ebeveynlere de tavsiyelerde bulundu. Özellikle gençlerin ve çocukların ekranlarla çok fazla yakın temasta bulunmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak, “Ders dışı zamanlarda cep telefonu, tablet veya bilgisayarla geçen süreler kısıtlı tutulmalı. Günde bir saatlerini güneş gören balkon, pencere gibi mekanlarda geçirebilir, bu sürede uzağa bakarak gözlerini dinlendirebilirler. Zira sürekli yakına bakıldığında gözde yorgunluk ve kuruluk oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.