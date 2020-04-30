Gün boyu tok tutan omlet

Bir ay süreyle “sahur-iftar” şeklinde besleneceğiz. İnsan bedeninin yapısal olarak “günde 2 öğün beslenmeye” ayarlanmış olduğunu belirten beslenme uzmanları 'Bütün mesele, sağlıklı bir sahur ve iftar yapabilmektedir' diyerek sahur için şu önerilerde bulunuyor: Sahuru çok güçlü bir kahvaltı gibi planlayın. Mümkünse yumurta, yoğurt, peynir hep olsun. Tuzlu ve şekerli yiyecekler tüketmeyin, fazla meyve yemeyin. Bol bol su için. Unlu gıdalara sofranızda fazla yer vermeyin. Reçellerden, hoşaflardan, baldan, pekmezden, salamuralardan, tuzlanmış gıdalardan mümkün olduğunca uzak durun. “Protein sebze karışımlarını tercih edin, menemen ve omletin harika sahur seçenekleri olduğunu bir kenara not edin” diyen beslenme uzmanları, uzun saatler tok kalmanızı sağlayacak yulaf ezmeli omleti öneriyor.

PEYNİR TAKVİYESİ ÇOK ÖNEMLİ



Bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 70 gram yağsız lor peyniri bir tatlı kaşığı sıvı yağ ve 50 gram mantarla hazırlanacak omletin sağlıklı sahur için lezzetli bir seçenek olduğunu belirten uzmanlar, yumurtanın gün boyu tokluğu sağlayabilecek tek besin olduğundan sahurda mutlaka tüketilmesi gerektiğini bildirdi. Yumurtanın peynirle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ACIKMAYI ÖNLEYEN SAHUR SEÇENEKLERİ



Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.

Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.

Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.

Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği, mercimek ve sebze çorbalarıyla nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasındadır.

Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.

Meyveli yoğurt: Şeftali ya da kayısı eklenmiş bir kâse yoğurt, güzel bir sahur seçeneğidir.

Yağlar: Zeytinyağı ve keten tohumu yağı, gün içerisinde tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan birini mutlaka eklemelisiniz.