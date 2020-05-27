Gülşen'den Survivor'ın favori yarışmacılarından Cemal Can'a engel!

Can’a "Hiç sahte hesabın var mı” sorusu yöneltildi. Sosyal medyada 5 tane sahte hesabı olduğunu açıklayan Can, "Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti, onu çok seviyordum. Ona olan sevgim sanırım rahatsız etti onu. Onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum" dedi.