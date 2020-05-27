27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:10 | Son Güncelleme:
Gülşen'den Survivor'ın favori yarışmacılarından Cemal Can'a engel!
Survivor'ın favori yarışmacılarından Cemal Can, yayında Gülşen ile ilgili bir itirafta bulundu.
Can’a "Hiç sahte hesabın var mı” sorusu yöneltildi. Sosyal medyada 5 tane sahte hesabı olduğunu açıklayan Can, "Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti, onu çok seviyordum. Ona olan sevgim sanırım rahatsız etti onu. Onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum" dedi.