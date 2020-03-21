Gülşen, Yasemin Özilhan, Özlem Yıldız, Demet Evgar, Boran Kuzum... Koronavirüs nedeniyle ünlüler eve kapandı!

Ünlüler, paylaştıkları videolarda birbirlerini etiketleyerek ‘Evde kal’ çağrısında bulunuyor. Gülşen, evde kaldığı bu sürede kendini geliştirmek için bol bol kitap okuyup bir yandan da şarkı sözleri yazıyor. Sanatçı “Evde kal Türkiye” notuyla pozunu paylaştı. Oyuncu Boran Kuzum evinin terasından fotoğrafını paylaşarak “Kendimiz ve büyüklerimizin sağlığı için bir müddet evde kalalım” dedi. Demet Evgar ise “Mesela Venedik’teki kanalda balıklar geri döndü, su eski berraklığına kavuştu. Kuğular geri döndü. Çin’de hava kirliğinde büyük derecede azalma var. Ve bu virüs çocukları öldürmüyor. Doğa, bariz bir şekilde bize bir şeyler söylüyor” mesajını yazdı. Maldivler’den dönen Özlem Yıldız kendini karantinaya aldı.