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  3. Gülen adama bilimsel açıklama: Travma olabilir

Gülen adama bilimsel açıklama: Travma olabilir

Gülen adama bilimsel açıklama: Travma olabilir

Kars'ın Arpalı Köyü'nde yaşayan Kasım Can, sürekli gülüyor.

Cenazelerde bile güldüğünü söyleyen evli ve 6 çocuk babası Kasım Can’ın bu ilginç hayatı, bilim insanlarının da dikkatini çekti. Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Serhat Tunç “Annesinin vefatı 11 yaşlarındayken olmuş. Çocukluk döneminde bir travmaya maruz kalmış olabilir. ‘Joker’ filminde de patolojik gülmeler, davranış bozuklukları ve psikotik belirtiler vardı. Travmatik beyin hasarı olabilir, incelemeliyiz” dedi.


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