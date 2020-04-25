Gülen adama bilimsel açıklama: Travma olabilir

Cenazelerde bile güldüğünü söyleyen evli ve 6 çocuk babası Kasım Can’ın bu ilginç hayatı, bilim insanlarının da dikkatini çekti. Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Serhat Tunç “Annesinin vefatı 11 yaşlarındayken olmuş. Çocukluk döneminde bir travmaya maruz kalmış olabilir. ‘Joker’ filminde de patolojik gülmeler, davranış bozuklukları ve psikotik belirtiler vardı. Travmatik beyin hasarı olabilir, incelemeliyiz” dedi.