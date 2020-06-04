Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7697
  • 7,6649
  • 373.299
  • 109537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var
04 Haziran 2020 Perşembe 18:54 | Son Güncelleme:

Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var

Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var

Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Güldür Güldür Show'da bu hafta: Sahtekarlıkta sınır tanımayan Emlakçı Feridun kandırdığı müşterilerin dükkanını basması sonucunda zor anlar yaşayacak!

7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Karantina sürecinde eşinin akrabalarına evini açan Şevket bu durumdan ne kadar pişman olabilir? Akrabalar, misafir oldukları evi ne kadar benimsemiş olabilirler? Batı özentisi sosyal medya fenomeni Yeter ve arkadaşları yeni açılan İsmail’in lokantasına nasıl yorumlarda bulunacaklar? Müşteri kaybetmek istemeyen İsmail ve Bilal gençlerin kullandıkları yabancı kelimeler yüzünden nasıl bir çıkmaza girecekler?

BİLAL VE NAİME NİHAYET BULUŞUYOR

Sahtekarlıkta sınır tanımayan Emlakçı Feridun kandırdığı müşterilerin dükkanını basması sonucunda zor anlar yaşayacak! Dolandırıldıklarını anlayan öfkeli müşteriler Feridun’dan kaptırdıkları paralarını alabilecekler mi? Pandemi sürecinde berberlere gitmek yasak olunca kendi berberini gizlice eve çağıran Mesut, zabıta eşi Çiçek’e yakalanmadan tıraşını olabilecek mi? Karantina sürecinde uzun bir süre birbirlerinden ayrı kalan Bilal ve Naime çifti sonunda buluşuyor! Naime, Bilal ile görüşmek için ne gibi önlemler almış olabilir? Apartman sakini Kudret teyzenin ikiliye bu kadar sinirlenmesinin sebebi ne olabilir?

Pakistan'da düşen uçağa ilişkin dikkat çeken detaylar!
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 1,5 yıllık macera sona erdi
Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor
Yastık altında altını olanlar dikkat! Tekrar başladı...
Kriz an meselesi... Ruslar geri adım attı!
ABD'de 'Floyd gösterileri' 9. gününde

ABD'de 'Floyd gösterileri' 9. gününde

ABD'de Covid-19 ve katil eşek arılarının ardından yeni tehlike! Z

ABD'de Covid-19 ve katil eşek arılarının ardından yeni tehlike! Zehirli kurbağalar

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunu

Van'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor