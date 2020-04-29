Gülben Ergen: Yanlış adamları sevdim

Ünlü isim, ‘Hep değil. Çoğunlukla yanlış adamları sevmişim ve güvenmişim” diye konuştu. Ergen, yıllar önce vefat eden ağabeyi Rıfat Ergen'le ilgili gelen soruda ise gözyaşlarına boğuldu. Şarkıcı, “O benim ses çıkartamadığım çok şeye 'ne yapıyorsunuz benim kardeşime' diyerek beni korurdu. Kızardı, çok kızardı, çok güzel korurdu. Abi işte... Hiçbir şey onun yerini tutamaz” dedi.