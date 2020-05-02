Gülben Ergen: Kenan ışık stabil, keske iyi haber gelse

2014 yılından bu yana yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın eşiyle irtibat halinde olduğunu anlatan Ergen, " Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Ali Erbil'den ise aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç" dedi.