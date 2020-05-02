Gülben Ergen: Kenan ışık stabil, keske iyi haber gelse
Gülben Ergen, 'Dadı' dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili konuştu.
2014 yılından bu yana yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın eşiyle irtibat halinde olduğunu anlatan Ergen, " Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Ali Erbil'den ise aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç" dedi.