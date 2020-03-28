Guido Senia ile karantinada olan Şeyma Subaşı'dan koronavirüs itirafı

Subaşı, "Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı diyip kendimizi dışarıya atmayalım" dedi. Subaşı, "İki hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum. Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek" ifadesini kullandı.