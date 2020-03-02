Gripte akciğerin iltihaplanma riski var

Her ne kadar masum görünse de grip gibi hastalıklar, daha ağır tablodaki sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu hastalıkların başında gelen akciğer iltihaplanmasını Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı “Akciğerdeki hava keselerinin ve küçük hava yollarının iltihap kapmasıyla meydana gelen akciğer iltihaplanması, keseciklerin enfekte olup daralmasıyla ortaya çıkar. Akciğer iltihaplanmasında başka organlara da zarar verebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Erken teşhis ve müdahale edilmezse birçok organa zarar veren akciğer iltihaplanması aynı zamanda hayati tehlikeye yol açabilir” diyor. Dr. Kanan Abbaslı “Akciğer damar iltihaplanmasının temel tedavisi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanarak vücutta oluşan iltihabın minimize edilmesidir. Bu sayede organlarda oluşan hasar önlenmiş olunur. Bu noktada ilk tercih edilen ilaç kortizondur. Kortizon dozuna hastalığın şiddetine göre karar verilir. Tedavi uzun sürelidir ve bu süre hastalık şiddeti ve organlarda oluşturduğu hasara göre belirlenir” diye de ekliyor.