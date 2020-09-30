Grip ve zatürre aşılarını yaptırmadan önce dikkat!

Aşı yapılacak kişinin tamamen sağlıklı olması gerektiğini belirten uzmanlar, 65 yaş üzerindeki kişiler ile KOAH, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon gibi metabolik hastalıkları olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre aşı öncesi mutlaka doktora başvurulması, muayene ve tetkiklerin yapılması gerekiyor. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Füsun Eroğlu, “Risk gruplarında Kovid-19 enfeksiyonu ile birlikte bakteriyel zatürre ve grip hastalığı rastlanırsa tablo daha ağır seyreder. Hem hastanelere yatışlar hem de komplikasyonlar ve ölüm oranları artacaktır. Grip ve pnömokok aşıları yüksek ateşli bir hastalığın seyri sırasında, aktif enfeksiyon döneminde yapılmaz. Pandemi döneminde aşılanma zamanında kişinin tamamen sağlıklı olduğundan da emin olmamız lazım. Bu nedenle aşılanma öncesi mutlaka doktora başvurulmalı, gerekli muayene ve tetkikler yaptırılmalıdır” uyarısında bulundu.