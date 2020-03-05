Grip emzirmeye engel değil

Ancak toplumda kulaktan kulağa yayılan bazı hatalı bilgiler gripten yeterince korunmamızı ve zamanında hekime başvurmamızı önleyebiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer grip olan annelerin bebeği emzirebileceğini dile getirdi. Dr. Alzafer, “Sanılanın aksine gribal enfeksiyon emzirmeye engel değildir. Tam tersine anne sütünü kesinlikle kesmemelisiniz. Bunun nedeni ise anne sütünün bebeğe doğal bağışıklık sağlaması ve gribe karşı antikorlar içermesi sayesinde bebeği gribe karşı da koruması. Ağız ve burnunuzu bir maskeyle kapatarak ve ellerinizi sık sık yıkayarak emzirmeye devam etmelisiniz”