11 Ekim 2020 Pazar 22:14 | Son Güncelleme:
Gözyaşları Mavi için! ‘Ne olur köpeğimi getirin'
İstanbul Kadıköy'de özel bir hastanede yönetici olarak çalışan Esma Özer, 5 gün önce 2 yaşındaki Pekinez kırması ‘Mavi' adlı köpeği ile Moda Sahili'ne gitti.
Esma Özer sandalyesinde otururken diğer köpeklerle vakit geçiren Mavi, gözden kayboldu. Genç kadın tüm çabalarına rağmen köpeğini bulamadı.
Gözyaşları içinde 5 gündür sahilde köpeğini arayan Esma Özer, “Bütün uğraşlarıma rağmen Mavi’yi bulamıyorum, Çok çaresizim” dedi. Köpeğinin kendisinin gitmeyeceğini söyleyen Özer, “Mavi’yi kaçırdılar. Birine parayla satacaklar. Onlara sesleniyorum, köpeğimi onlardan satın alabilirim” diye konuştu.
Esma Özer “Mavi yağmurdan çok korkar, şimşek çaktığında titrer. Onu o halde bırakırlarsa, Mavi yaşayamaz, ölür. Mevlana ve Şems gibiyiz, birbirimize aşkla bağlıyız. O bensiz, ben de onsuz yapamam” dedi.