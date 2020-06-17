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  3. ‘Gözyaşı kanalı tıkanıklığı' olabilir! Bebeğinizin gözü çapaklanıyor mu?
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:42 | Son Güncelleme:

‘Gözyaşı kanalı tıkanıklığı' olabilir! Bebeğinizin gözü çapaklanıyor mu?

‘Gözyaşı kanalı tıkanıklığı' olabilir! Bebeğinizin gözü çapaklanıyor mu"

Bebeğinizin bir ya da iki gözünde sulanma ve çapaklanma sorunu mu var? Eğer yanıtınız ‘evet' ise dikkatli olun, nedeni gözyaşı kanalındaki tıkanıklık olabilir!

Bu problem ihmale gelmez, çünkü gözde sık sık enfeksiyon oluşumuna yol açan gözyaşı kanalı tıkanıklığı ilk 3 ayda basit bir müdahaleyle tedavi edilebilirken, geç kalındığında ise tek çözüm ameliyat olabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Özek, "Bazı bebeklerin burun kanalları gelişim bozukluğu nedeniyle tıkalı olabiliyor. Doğumun ardından bebeğin ilk ağlamasıyla birlikte burun kanallarındaki bu yapışıklık açılırken bazılarında ise kapalı kalıyor. Ayrıca doğum sırasında burnun bir tarafında deviasyon oluşması da gözyaşı kanalının tıkanmasına neden olabiliyor" dedi.

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