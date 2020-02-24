Gözün de sendromu var

Gözlerde batma hissiyle kendini gösteren 'göz kuruluğu sendromu', kornea yüzeyinin düzgün olmaması ve gözkapağı fonksiyonlarının iyi çalışmaması sonucu gelişiyor. Bu sorun, günlük hayat kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor. Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, “Sabahları gözlerde oluşan akıntı, yanma, göze bir şey batıyormuş hissi ve acıma en sık karşılaşılan semptomlar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde ise göz sağlığını tehlikeye atabiliyor” dedi.