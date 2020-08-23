Gözdeki kızarıklık 'kuş kanadı'ndan olabilir

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Yazın yeryüzüne ulaşan ultraviyole (UV) ışın miktarı kışa göre 3 kat daha fazladır. Güneş ışınlarına çıplak gözle bakmak sakıncalıdır. Kısa süreli de olsa kalıcı körlük yapabilir” dedi. Prof. Dr. Müslime Akbaba, “Toplumda ‘kuş kanadı’ olarak da bilinen göz eti (pterjium), gözün beyaz tabakasının üzerini örten konjonktiva zarının kalınlaşıp korneaya doğru ilerlemesidir. Başlangıç döneminde gözde kızarıklık, batma ve yanma gibi sorunlara yol açarken, ilerlediğinde görmeyi etkileyebiliyor (görmede bulanıklaşma, astigmat) ve tekrarlayıcı olabiliyor" şeklinde konuştu. Akbaba, "Güneş ışınlarına korunmasız olarak fazla maruz kalmak göz kapaklarında ve göz küresinin dış yüzeyini örten konjonktiva tabakasında kanserlere neden olabiliyor. Göz kapaklarında iyileşmeyen ağrısız kabarıklık veya yara şeklinde başlayabilir, göz içinde ise kızarık, kabarık ve ağrısız et şeklinde görülebilir. Bu tümörler erken dönemde tedavi edilmediği takdirde sadece görmenin değil gözün kaybedilmesine de neden olabilir" diye ekledi.