Gözde Kansu hamaratlığını keşfetti

RECEP ASLAN



Salgın nedeniyle bir süredir evden çıkmadığını dile getiren Kansu, bu zorlu süreçte kendini mutfağa adadığını söyledi. Kansu “Mutfakta ne kadar becerikli olduğumu anladım. Pastalar, börekler yaptım bol bol, evde sosyal kalmaya çalıştım" dedi. Yakın zamanda bir televizyon programına başlayacağını belirten oyuncu, "Görüşmelerimiz bitmek üzere, inşallah bu sıkıntılı günleri atlatalım ve işlerimize bakalım" dedi.