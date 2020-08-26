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  3. Göz tansiyonu kör edebilir
26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:54 | Son Güncelleme:

Göz tansiyonu kör edebilir

Göz tansiyonu kör edebilir

Birçok hastalık tedavisinde geç kalınması durumunda hayatımızı etkileyecek sonuçlara yol açıyor. Bunlardan biri de göz tansiyonu!

Göz tansiyonu tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım "Göz tansiyonu göz içi basıncının yükselip görme sinirini tahrip etmesi durumudur. Normal bir gözde göz sıvısı sürekli üretilir ve sonrasında dengeli bir şekilde boşaltılır. Bu sayede göz içi basıncı olması gereken seviyede kalır. Göz içi basıncı artarsa göz sinirleri ve damarları üzerinde baskı da artar. Göz siniri zamanla zayıflar ve körlüğe yol açar. Göz tansiyonu her yaşta görülebilmekle beraber genellikle 40 yaş üzerinde sıkça görülmektedir. Yaş ilerledikçe göz tansiyonu riski de artmaktadır" diye konuştu.

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