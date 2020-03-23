Göz önünde sinek uçuşmalarına dikkat

Bu durum, hastalar tarafından açık renkli zeminlere bakıldığında kurum yağması hissi şeklinde de tarif edilebiliyor. Çoğu zaman umursanmayan bu problem, felçten görme kaybına kadar çok ciddi hastalıkların sinyalcisi olabilirken, aynı zamanda acilen bir uzmana başvurmayı gerektiriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, “Göz önünde yaşanan sinek uçuşmaları, retina yırtılması gibi önemli göz hastalıklarının sinyalcisi olabilir. Vakit kaybetmeden bir göz hastalıkları uzmanına görünmek gerekiyor” dedi.