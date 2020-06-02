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  3. Göz kuruluğuna doğal çözüm: Hint yağı
02 Haziran 2020 Salı 23:21 | Son Güncelleme:

Göz kuruluğuna doğal çözüm: Hint yağı

Göz kuruluğuna doğal çözüm: Hint yağı

Göz kuruluğu gözyaşı bezlerinin yetersiz kalmaları veya gözdeki yaşların hızlıca buharlaşması sonucunda ortaya çıkıyor.

Bitkisel tedavi uzmanları “1-2 damla soğuk sıkım organik hint yağını gözlerinize damlatın. Eğer saf yağ bulamazsanız hint yağından üretilmiş göz damlalarını da kullanabilirsiniz. Hint yağının bu konuda etkili olmasının en büyük sebebi, bu bitkinin çekirdeklerinde bol miktarda ricinoleik asit bulunmasıdır. Bu asit sayesinde doğal bir yağlama kabiliyeti kazanır ve aynı zamanda yanma ve kaşınmaları azaltan anti-inflamatuvar bir özelliğe sahiptir” diyor.


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