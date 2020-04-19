Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapar

Göz kapağı estetiği için gelen hastaların bazılarında, şiddetli baş ağrısı şikayetlerinin olduğundan söz eden Op. Dr. Bülent Cihantimur, “Göz kapağı düşüklüğünün görüş açısını engellemesi sonucunda hastalar sürekli alın kaslarını yukarı kaldırarak, kasların içinden geçen sinirlere baskı yapıyorlar. Baş ağrıları sürekli çalışan ve hep gergin tutulan alın kaslarının sinirlere baskı yapması sebebiyle oluşuyor. Ayrıca alın kaslarının sürekli çalışması nedeniyle alında çizgilerin derinleşmesine sebep oluyor ve daha yaşlı bir görüntü oluşuyor” diyor.