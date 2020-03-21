Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Göz hijyenine dikkat

Göz hijyenine dikkat

Göz hijyenine dikkat

Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), koronavirüs salgınında bulaşmanın ağız, burun ve gözlerden gerçekleştiğine dikkat çekti ve göz hijyenine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

TOD, kontakt lens kullanıcılarını da özellikle uyardı. Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, “Bulaşma, solunum salgıları yoluyla gerçekleşiyor. Öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüs, sağlam kişinin mukozalarına temas ediyor. Virüs, solumakla veya göz teması ile bulaşabileceği gibi ellerimizle ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunmak suretiyle de bulaşabiliyor” diye konuştu. 

LENS KULLANANLAR DAHA ÖZENLİ OLSUN

Özellikle kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirten TOD Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı, “her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdırlar” ifadesini kullandı. Prof.Yüzbaşıoğlu, “Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı” dedi. 


Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

Minik Duru'dan koronavirüse karşı örnek davranış

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türk biyoteknoloji firması koronavirüs tanı kiti geliştirdi

Corona virüs en çok yaşlıları mı etkiliyor? İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları