Göz hijyenine dikkat

TOD, kontakt lens kullanıcılarını da özellikle uyardı. Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, “Bulaşma, solunum salgıları yoluyla gerçekleşiyor. Öksürük, hapşırık, gülme veya konuşma sırasında çevreye yayılan virüs, sağlam kişinin mukozalarına temas ediyor. Virüs, solumakla veya göz teması ile bulaşabileceği gibi ellerimizle ağzımıza, burnumuza ya da gözümüze dokunmak suretiyle de bulaşabiliyor” diye konuştu.

LENS KULLANANLAR DAHA ÖZENLİ OLSUN



Özellikle kontakt lens kullanıcılarının, gözle daha yoğun temas içinde olduğunu belirten TOD Okuler Enfeksiyonlar Birim Başkanı, “her zamankinden daha yüksek özenle hijyen kurallarına uymalıdırlar” ifadesini kullandı. Prof.Yüzbaşıoğlu, “Virüsün yüzeylerde yaşayabildiği dikkate alınarak, lens takarken eller yıkanıp kuruladıktan sonra hiçbir yere dokunmamalı, ıslak elle lense temas edilmemeli. Lens solüsyonları vaktinde değiştirilmeli, başkasının lensi deneme amacıyla da olsa takılmamalı” dedi.