Göz damlası oruç bozar mı? İşte yanıtı burada...

Özellikle Ramazan ayında, göz sağlığının bu sebeple ihmal edilmemesi gerektiğini ve kullanılan göz damlalarının orucu etkilemediğini belirten Dünyagöz Ataköy’den Prof. Dr. Hüsnü Güzel, “Oruç tutan hastalar, gönül rahatlığıyla hekimleri tarafından tavsiye edilen göz damlalarını kullanabilirler. Diyanet İşleri Bakanlığı da geçtiğimiz dönemlerde bu konuda bir fetva yayınlayarak kafalarda oluşan soru işaretlerine son vermişti” şeklinde konuşuyor.