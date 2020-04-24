Göz damlası oruç bozar mı? İşte yanıtı burada...
Ramazan ayı ile birlikte, sağlık ve oruç ile ilgili pek çok soru akılları kurcalıyor. Oruç tutanların aklındaki sorulardan bir tanesi de göz sağlıklarını korumak için alacakları tedbirlerin oruçlarını bozup bozmayacağını ilgilendiriyor.
Özellikle Ramazan ayında, göz sağlığının bu sebeple ihmal edilmemesi gerektiğini ve kullanılan göz damlalarının orucu etkilemediğini belirten Dünyagöz Ataköy’den Prof. Dr. Hüsnü Güzel, “Oruç tutan hastalar, gönül rahatlığıyla hekimleri tarafından tavsiye edilen göz damlalarını kullanabilirler. Diyanet İşleri Bakanlığı da geçtiğimiz dönemlerde bu konuda bir fetva yayınlayarak kafalarda oluşan soru işaretlerine son vermişti” şeklinde konuşuyor.