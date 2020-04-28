Göz, böbrek ve kalp düşmanı: Hipertansiyon

Türkiye’de 40 yaşın üzerinde her iki kişiden birinde görülen bu hastalık, tedavi edilmez ise görme bozukluklarına, böbrek problemlerine, ve kalp krizi riski gibi ciddi problemlere yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Yalçın, “Erken yaşta görülen Sekonder hipertansiyonda sebebe yönelik tedavi yapılır. Eğer yeterli olmazsa ilaç tedavisine başlanır. İlaçlar genelde ömür boyu kullanılır. İlaçların düzensiz kullanımı, tansiyonun ani yükselmesi, hatta beyin kanamasına dahi yol açabilecek ciddi komplikasyonlara yol açar. Uzun vadede böbrek, göz gibi organların bozulması söz konusu olur. Kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, kalp krizini kolaylaştırma gibi sonuçlar ortaya çıkar” dedi. Yalçın, sağlıklı beslenme ve egzersizin, sebep her ne olursa olsun tedavinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurguladı.

