Görmemenizin nedeni göz kapağınız olabilir

Özellikle göz bölgesinde oluşan kırışıklıklar, göz kapağının düşmesine ve torbalanmasına, ileri durumlarda ise görmenin engellenmesine dahi neden olur. Prof. Dr. Yonca Aydın Akova “Gözlerinin artık iyi görmediğinden şikayet eden kişilerin bir çoğunda göz kapağı düşüklüğü de bulunur. 40 yaş üzeri kişilerde zamanla oluşan göz kapağı düşüklüğü veya torbalanma, daha genç kişilerde ise genetik ya da hastalıklara bağlı oluşabilir. Göz kapağı ameliyatı olma sınırına yaklaşan veya gereken fakat ameliyat olmaktan çekinen, bu durumdan rahatsız olan ve istekli olan hastalar için ameliyatsız seçenekler öne çıkıyor. Görüş açısını genişleterek görme problemini ortadan kaldırmak aynı zamanda natürel bir görünüme kavuşmak için doğal yöntemlerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Plazma enerjisini kullanarak ameliyatsız ve yan etki sınırlı bir müdahale yapılmasını sağlayan Plexr uygulaması ile alt ve üst göz kapağı tedavisi cerrahi müdahale olmaksızın kolay ve güvenli bir şekilde yapılır. Ayrıca ciltten kabarık lezyonların alınmasını da konforlu bir şekilde sağlar” diyor.