Görme engelliler geleceği kodluyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

BRAİLLE ALFABESİYLE ETİKETLENMİŞ SETLER

Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yetkinliklerini artırmak amacıyla 2015’te hayata geçirdiği 'Engelsiz Eğitim Programı' kapsamında artık görme engelli öğrenciler de ‘robotik kodlama’ eğitimi alabilecek. Program için özel olarak hazırlanan, ‘Braille’ alfabesiyle etiketlenmiş robotik kodlama setleri, Gaziantep’teki Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ilk grup 'engelsiz eğitim' öğrencisine dağıtıldı.

GELECEĞİN MESLEĞİNE HAZIRLANIYORLAR

Okulda yeni açılan, özel yetenekli çocuklara yönelik ‘Zeka Gücü sınıfı’ öğrencileriyle görme engelli gençler kodlama setlerini birlikte denedi. Törene katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yüzlerce görme engelli öğrencimiz, geleceğin meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan robotik kodlamayı öğrenmeye başlayacak. Yıl sonuna kadar setlerle bine yakın öğrenci kodlama eğitimi alacak" dedi.

111 OKULDA 50 BİN ÖĞRENCİ

Zihinsel engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları atölyeleri, işitme engelli gençler ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik atölye ve eğitimler bulunuyor. Bugüne kadar 74’ü özel eğitim okullarına meslek atölyesi, 37’si görme ve işitme engelli okullarındaki teknoloji sınıflarına olmak üzere toplamda 111 okulda 50 bin öğrenci ve aileye ulaşıldı. Zeka Gücü projesi kapsamında tüm görme engelli okullarına ilk kez Braille baskılı kodlama kiti verildi.