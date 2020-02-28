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  3. Görgüsüzlükte sınır yok! Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor

Görgüsüzlükte sınır yok! Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor

Görgüsüzlükte sınır yok! Lüks araba sahipleri, yayalara daha az yol veriyor

ABD'de Nevada Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, lüks araba sahiplerinin yayalara daha az öncelik verdiği öne sürüldü.

Araştırmaya göre, arabanın fiyatındaki her bin dolarlık artış, "araç sahiplerinin nezaketinde yüzde 3 azalmaya" neden oluyor. Araştırma, sürücülerin erkek ve siyah yayalara daha az yol verdiğine de işaret ediyor. Raporda, "Pahalı araba sahipleri, diğer yol kullanıcılarına karşı bir tür üstünlük hissi duyuyor ve yayalarla empati kuramıyor, narsisçe yol hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyor" denildi. 


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