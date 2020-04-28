Google'de kareoke mikrofonu aradık

Karantina dönemini kapsayan Google Arama Trendleri’ne göre, Türkiye'de salgın döneminde google'da en çok ‘kareoke mikrofonu’, ‘köpek sahiplenme’ ve ‘şekerli kurabiye’ aramaları arttı. Rapora göre, Fransa’da “kedi sahiplenme”, Türkiye’de ise “köpek sahiplenme” aramalarında artış yaşandı. Mutfağa yönelik aramalarda ise “somon”, “çilekli milkshake”, “şekerli kurabiye tarifi” ve “fırında ekmek” aramaları yükselişteydi.