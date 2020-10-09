Gönüllü kültür elçisi Rus gezgin

Rus gezgin Anjelika Shcherbakova, İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'in yanı sıra Karadeniz ve doğu turları yaparak Türkiye'nin dört bir yanındaki çok kültürlü yapıyı, tarihi ve mutfak zenginliklerini 200 bine yakın sosyal medya takipçisine özellikle de Rusça konuşulan coğrafyalara anlatıyor.