09 Ekim 2020 Cuma 22:02 | Son Güncelleme:
Gönüllü kültür elçisi Rus gezgin
Rus gezgin Anjelika Shcherbakova, babasının 6 yaşındayken kendisine hediye ettiği İstanbul kartpostallarıyla tanıştığı ve yıllarca hayalini kurduğu İstanbul'a yerleşerek, 10 yıldır Türkiye'yi ve Türk dizi setlerini adım adım geziyor.
Rus gezgin Anjelika Shcherbakova, İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'in yanı sıra Karadeniz ve doğu turları yaparak Türkiye'nin dört bir yanındaki çok kültürlü yapıyı, tarihi ve mutfak zenginliklerini 200 bine yakın sosyal medya takipçisine özellikle de Rusça konuşulan coğrafyalara anlatıyor.