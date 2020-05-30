Gönülden seferberlik

AĞAÇLARIN BAKIMINI YAPIYOR

Burdur’un Karamanlı İlçesi’nde yaşayan emekli Ali Baykan, koronavirüs salgını sürecinde bazı kişilerin kullandıkları maske ve eldivenleri yeşil alanlara attığını, belediye ekiplerinin tümünü toplamaya yetişemediğini fark etti. Kovid-19 mücadelesinde ekiplere destek olmak isteyen Baykan, park ve bahçelerdeki atıkları toplayıp, ağaçların bakımını yapmaya başladı.

Her gün düzenli olarak parklara giden vatandaşlar çöp toplayıp, çim biçiyor, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikerek belediye ekiplerinin yükünü hafifletmeye çalışıyor.

BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞINCA!

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Baykan'ın temizlik yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İlçedeki muhtar ve vatandaşlar da temizlik hareketine destek verdi. Kısa sürede çevre temizliği yapanlarının sayısı arttı. Şu anda 12 mahallede yaklaşık 100 kişi çöp topluyor, yeşil alanların bakımını yaparak ve otları biçerek gönüllü temizlik yapıyor.