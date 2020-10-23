Gönül Dağı'na esrarengiz yolculuk

Geçtiğimiz hafta TRT 1 ekranlarına ilk bölümü yayınlanan Gönül Dağı, ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Dilek’in yıllar sonra kasabaya dönüşüyle Taner’in dünyası tamamen değişmiştir. Onun gönlünü kazanabilmek için beş haftası olduğunu bilen Taner, bu sefer onun gidişine izin vermemeye kararlıdır. Ancak Dilek henüz kimsenin bilmediği bir takım sırların ağırlığından dolayı işleri erkenden bitirip kasabadan gitmek istemektedir. Taner için çocukluk aşkına kavuşma umudu gitgide sönerken Gönül Dağı imdadına yetişecektir.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZ BEKLİYOR

Taner, Dilek’le beraber Gönül Dağı’nın esrarengiz tarafına doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda her ikisini de büyük bir sürpriz beklemektedir. Öte tarafta Selami’nin düğünü bütün ülkenin konuştuğu bir dalgaya dönüşmüştür. Öyle ki Muammer ve Hüseyin oğullarının birbirleriyle görüştüğünü anlamıştır. İki aile arasındaki tansiyon artınca devreye Ciritçi Abdullah girecektir. Muammer ve Hüseyin sonunda barışabilecek midir? Ramazan aşkından ölüp bittiği Asuman’ın gönlünü kazanmanın yolunu bulmuştur. İnce ince işlediği planı uygulamaya koyduğunda ise hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacaktır.

