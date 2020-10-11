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11 Ekim 2020 Pazar 19:25 | Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri, Aleyna Tilki'yi tiye aldı!

Gonca Vuslateri, Aleyna Tilki'yi tiye aldı!

Gonca Vuslateri, kendini Aleyna Tilki'ye benzetti.

Bir moda çekimi için objektif karşısına oyuncu Gonca Vuslateri, kendini Aleyna Tilki'ye benzetti. Fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaşan Vuslateri altına, "O ben olsam bari. Ben olsam bari. Hazırım dünden. Dingil mingil. Suçlu sensin sonunda... Açarım kapıları dünden. Keşke sihri görebilsen" satırlarını paylaşarak, Aleyna Tilki'yle dalga geçti. Oyuncunun bu halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

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