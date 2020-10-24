Gökyüzündeki mutluluk

Karabük'te yaşayan bedensel engelli 31 yaşındaki Nuray Taşyıldız yıllardır Kapadokya'ya gidebilmeyi ve orada sıcak hava balonuyla uçarak peribacalarını izlemeyi hayal ediyordu. Anne Nejla Er, kızının bu isteğini gerçekleştirmek için 2 ay önce Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile irtibata geçti. Bunun üzerine Nuray ve annesi bölgeye davet edildi.

KOLTUKLU ÖZEL SEPETE BİNDİ



Kaymakam Mehmet Maraşlı tarafından konuk edilen anne ile kızı, dün sabah saatlerinde Göreme'deki uçuş alanına gitti. Engelliler için tasarlanan, içinde koltukların bulunduğu özel sepete bindirilen Taşyıldız'a, annesi ve Kaymakam da eşlik etti. Sıcak hava balonu gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükselerek, 45 dakika boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.

Anne Necla Er, konuşmakta güçlük çeken kızının dile getiremediği heyecan ve mutluluğu gözlerinden okuduğunu söyleyerek "Kızım sevincini rahatsızlığından dile getiremiyor ama ben sizinle paylaşmak istedim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz" diye konuştu.