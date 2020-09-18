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18 Eylül 2020 Cuma 23:41 | Son Güncelleme:

Gökyüzünde uyku vakti

Gökyüzünde uyku vakti

Paraşüt pilotu Hasan Kaval, Alanya'da bir ilke imza atarak, yüzlerce metre yüksekte uykuya daldı.

Paraşüt pilotu Hasan Kaval daha önce Fethiye’de koltuk ve televizyonla uçarak binlerce metre yükseklikte televizyon seyretmişti. Bu kez, Alanya’da 800 metre yükseklikte çok rahat bir uçuş gerçekleştirdi. Yatakla gökyüzünde süzülen Kaval, uykuya daldı. Dakikalarca havada kalan Kaval, sahile iniş yaptığında çalar saatin çalmasıyla uykudan uyandı.    

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