16 Eylül 2020 Çarşamba 18:46 | Son Güncelleme:
Gökhan Özen'den mutlu günlerime dönüyorum mesajı
Eski eşi Selen Sevigen'in korunma talebiyle sarsılan Gökhan Özen, mutlu günlerine döndüğünü söyledi.
Üç gündür olaylar nedeniyle zor günler geçiren ve reklam olmasın diye yeni klip çalışmasını yayımlamadığını söyleyen Gökhan Özen, “Pozitifliklerle dolu, mutlu uyandığım günlerime dönüyorum. Üzerimden gündem olmaya çalışırken gazetelere gençlik fotolarını bastırarak bununla gururlanan insanlar benim üretken modumu anca 3 gün bozar. Sonrası ben işime bakarım” yazdı.