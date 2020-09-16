Gökhan Özen'den mutlu günlerime dönüyorum mesajı

Üç gündür olaylar nedeniyle zor günler geçiren ve reklam olmasın diye yeni klip çalışmasını yayımlamadığını söyleyen Gökhan Özen, “Pozitifliklerle dolu, mutlu uyandığım günlerime dönüyorum. Üzerimden gündem olmaya çalışırken gazetelere gençlik fotolarını bastırarak bununla gururlanan insanlar benim üretken modumu anca 3 gün bozar. Sonrası ben işime bakarım” yazdı.