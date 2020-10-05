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05 Ekim 2020 Pazartesi 19:32 | Son Güncelleme:

Gökhan Özen: Yabancı parçalar yazıyorum

Gökhan Özen: Yabancı parçalar yazıyorum

Bir süredir ABD'de yaşayan Gökhan Özen, yabancı dilde şarkılar söylemenin kendisini geliştirdiğini anlattı.

TRT Radyo’ya konuk olan ünlü şarkıcı Gökhan Özen, "Yabancı dilde şarkılar söylemek müziğimi olumlu etkiliyor diyebilirim. Amerika'da yaşadığım süre boyunca İngilizcem elbette çok gelişti. İngilizce sözlü şarkılar söylemek bir yana artık İngilizce şarkılar yazmaya başladım. Yakında da bunları dinleyicilerimle hatta dünyayla paylaşmayı çok istiyorum’’ dedi.

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