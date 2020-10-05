Gökhan Özen: Yabancı parçalar yazıyorum

TRT Radyo’ya konuk olan ünlü şarkıcı Gökhan Özen, "Yabancı dilde şarkılar söylemek müziğimi olumlu etkiliyor diyebilirim. Amerika'da yaşadığım süre boyunca İngilizcem elbette çok gelişti. İngilizce sözlü şarkılar söylemek bir yana artık İngilizce şarkılar yazmaya başladım. Yakında da bunları dinleyicilerimle hatta dünyayla paylaşmayı çok istiyorum’’ dedi.