Gökçe Bahadır'a talihsizlikler üst üste geldi

RECEP ASLAN



Bahadır, annesi Dilek Bahadır ile banka ve market işlerini halletmek için dışarı çıktı. Arabasının anahtarı bozulduğu için şoförünü çağıran güzel oyuncu, bir süre yardımcısını beklemek zorunda kaldı. Yaklaşık 30 dakika sonra gelen oyuncunun şoföründeki anahtarda arabayı çalıştırmayınca Bahadır ve annesi şoförlerinin aracına geçti. Ancak şoförün de arabası çalışmayınca Bahadır eve taksiyle gitti.

Oyuncu aracını yolun kenarında park etti.