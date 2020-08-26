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  • Gökçe Bahadır: Mobilyaların yerini sürekli değiştiririm
26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:22 | Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır: Mobilyaların yerini sürekli değiştiririm

Gökçe Bahadır: Mobilyaların yerini sürekli değiştiririm

Gökçe Bahadır, yeni reklam filminin lansman gecesinde görüntülendi.

Bir mobilya firmasının yüzü olan Bahadır, “Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biridir. Bende kendi evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde de kendi evimde dekorasyon ve mobilya konusunda değişiklikler yaptım” dedi. Bahadır işlerinin yeniden açılmaya başladığını söylerken, “Umarım her şey pandemiden önceki dönemden daha iyi olur” temennisinde bulundu. 

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