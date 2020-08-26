Gökçe Bahadır: Mobilyaların yerini sürekli değiştiririm

Bir mobilya firmasının yüzü olan Bahadır, “Mobilya seçimi kadınların kendilerini yansıtmaları için en iyi araçlardan biridir. Bende kendi evimde değişiklikler yapmayı ve kendimi yansıtmayı çok seviyorum. Pandemi döneminde de kendi evimde dekorasyon ve mobilya konusunda değişiklikler yaptım” dedi. Bahadır işlerinin yeniden açılmaya başladığını söylerken, “Umarım her şey pandemiden önceki dönemden daha iyi olur” temennisinde bulundu.