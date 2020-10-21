Gök taşı Bennu sırları aydınlatacak

Osirix-Rex isimli bir uzay aracını, Bennu isimli gök taşının üzerine indirmeyi başaran NASA ekipleri, bu gök taşından parça toplayarak yeni bilgiler edinmeye çalışacaklar. En az 60 gram numune toplanabilirse, Güneş Sistemi'nin oluşum süreci ile ilgili yepyeni bilgiler elde edilecek.

