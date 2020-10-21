21 Ekim 2020 Çarşamba 19:23 | Son Güncelleme:
Gök taşı Bennu sırları aydınlatacak
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş ile Dünya gibi gezegenlerin geçmişine ışık tutabilecek bir çalışma yürüttüklerini duyurdu.
Osirix-Rex isimli bir uzay aracını, Bennu isimli gök taşının üzerine indirmeyi başaran NASA ekipleri, bu gök taşından parça toplayarak yeni bilgiler edinmeye çalışacaklar. En az 60 gram numune toplanabilirse, Güneş Sistemi'nin oluşum süreci ile ilgili yepyeni bilgiler elde edilecek.