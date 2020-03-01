Göğüs ağrınız, kalp krizi değil perikardit olabilir

Kalp kası iltihaplanması olarak da bilinir. Akut veya kronik kalp zarı hastalığı, kalp zarının içindeki boşlukta aşırı sıvı toplanması (perikardiyal efüzyon), kalbin işlevini engelleyecek kalp sıkışması, kalp zarının sertleşmesi, nadir olarak da doğuştan kalp zarı bozukluğu ve kalp zarı kitleleri gibi çok geniş bir hastalık grubudur. Perikardit çoğunlukla 20-50 yaş arasındaki erkeklerde, nadiren de kadınlarda görülür. Medline Acil Sağlık Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay “Perikardit hastalarında görülen en sık şikayet göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı keskin ve bıçak saplanır gibi, perikardit hastalarında oturur pozisyonda veya öne doğru eğilince azalırken, yatar pozisyonda ,öksürürken, yutkunurken ve derin nefes alırken artar. Hatta bazı hastaların, kalp zarı sürtünme sesini duyduğu belirtilmiştir. Ayrıca bazen hastada ateş gözlemlenir. Diğer belirtileri ise halsizlik, nefes almada zorluk, öksürük, bacak, ayak bileklerinde şişlik ve çarpıntıdır, bu da kalbin çok hızlı çarpmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Ani başlayan perikarditte ağrı kesiciler, antibakterial veya antifungal ilaçlar kullanılır. Ancak ağrı şiddetliyse kalp sıkışmış olarak değerlendirilir ve perikardiyumdaki fazla sıvıyı çekmek için kateter adı verilen bir iğne veya tüp, göğüs duvarına takılır. Böylece hastanın kalbindeki baskı azalır.