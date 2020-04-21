Göbek havasına dayanamadılar

MASKESİNİ TAKAN SOKAĞA FIRLADI



Edirne Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Türk Sanat Müziği Sanatçısı Enver Camcıoğlu, yol ortasına kurduğu ses sistemiyle, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için moral konseri düzenledi. Trakya havasını duyunca dayanamayan mahalleli maskelerini takıp sokağa fırladı.

SİREN SESİYLE KENDİLERİNE GELDİLER



Renkli görüntülerin oluştuğu sokakta Camcıoğlu ‘Maskelere güvenmeyin birbirinizden uzakta göbek atın, lütfen’ diye anons etti. Tam bu sırada olay erine gelen polis ekipleri siren çalarak “Hep beraber güzel günlere yaklaşıyoruz. Evlerinize girin" diyerek vatandaşları dağıttı.