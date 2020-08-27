Göbek atmadılar, para kazandılar

AİLELER BAŞTA İTİRAZ ETTİ

İzmir'de yaşayan ve üniversitede farklı bölümlerde okurken tanışıp evlenmeye karar veren Gamze-Abdullah Kayıran çiftinin tek hayali tatlı ve çikolata dükkanı açmaktı. Ekonomik olarak iş yeri açamayan çift, ailelerine sazlı sözlü, eğlenceli düğün yerine sade bir nikahla dünya evine girmek istediklerini, düğün için ayrılan paralarla da iş yeri açmak istediklerini belirtti.

KOVİD-19 ENGELİNE TAKILDI

Ailelerin karşı çıkmasına rağmen düğün için her iki ailenin ayırdığı yaklaşık 150 bin lirayı alan çift, sade bir nikahla evlendi. Kiraladıkları dükkanda tüm hazırlıkları tamamlayan Kayıran çifti, açılış yapacaklara zaman Kovid-19 engeline takıldı. Haziran’da Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde açtıkları dükkanlarında çalışmaya başlayan çift, şimdilerde müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

DÜĞÜN OLMAMASI İÇİN SAVAŞTIK



28 yaşındaki Gamze Kayıran, “Düğün olmaması için savaştık. 'Bizim mutluluğumuz mu daha önemli, düğün mü?' dedik. Bunu sürekli dile getirdik ancak hep 'olmaz, el ne der' dediler. Ancak bu savaşı biz kazandık. Düğün için ayrılan bütçeyle hayalimize kavuştuk” dedi.

KENDİ GELECEĞİMİZİ KENDİMİZ İNŞA ETTİK



29 yaşındaki Abdullah Kayıran, “Kendi geleceğimizi kendimiz inşa edelim dedik. Hayalimizde tatlı, çikolata dükkanı açmak vardı. Sonunda açtık mutluyuz" diye konuştu.