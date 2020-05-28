Gizemli taşı bankada saklıyor! 'Bu dünyaya ait değil'

Ş.B, yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir bankanın kiralık kasasında muhafaza ediyor. Ş.B., taşın nereden geldiğini ve dedesinin nasıl bulduğunu bilmediğini söyledi.

Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünen Ş.B, “Arkeologlar da dahil kimseye göstermedim, çünkü itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Sosyal medya üzerinden 200 bin liralık teklif geldi kabul etmedim. Çünkü bunu devlete teslim edeceğim” dedi.