Gerçek dostluk

Trabzon’un Pelitli Mahallesi’nde kızıyla birlikte yaşayan Pakize Aksu (56), 9 ay önce sokakta rastladığı köpeği sahiplenerek, beslediği ‘Sasha’ adlı köpeğine arkadaş yaptı. Yaşamını hayvanlara adayan Aksu, sahiplenip ‘Kukuli’ adını verdiği köpeğinin yanında sürekli birinin olmasını istediğini fark edince onu yalnız bırakmaya kıyamadı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK İÇİNDE



Sırtına iple battaniye asarak içine de sevimli dostunu koyan Pakize Aksu, bu durum Kukuli’nin hoşuna gidince bunu alışkanlık haline getirdi. Hayvansever kadın şimdi nereye giderse gitsin köpeğini de sırtında götürüyor. Kukuli’yle birlikte minibüse biniyor, kent merkezinde alışverişe çıkıyor. Sahibinin sırtından inmek istemeyen köpeği görenler şaşırıyor.

BANA GÜLMEYİN HAYVANLARA İŞKENCE EDENLERE ENGEL OLUN



Pakize Aksu, “Battaniyeyi sırtımda görünce içine atlıyor. ‘Al beni, gidelim’ der gibi tavrı var. Sabaha kadar koynumda uyuyor. Bebek gibi kucağıma alıp sallıyorum. Türküler söyleyip uyutuyorum. Onu mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bazı insanlar arkamdan gülüyorlar. Bana gülmeyin, hayvanlara işkence edenlere engel olun. Tek dileğim bu” diye konuştu.