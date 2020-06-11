Gençlere hayat bilgisi: Haluk'un Defteri

BEDİR ACAR



Ömrü boyunca "kültürel kalkınma" ideali için hem akademisyen hem de bürokrat olarak mesai harcadı.

Geçen yıl bir trafik kazasında vefat ettiğinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi sahasında tarih doçentiydi.

"Osmanlı coğrafyasındaki kültürel birikim ve siyasi tarih" ile İstanbul'un tarihi, mimarisi, kültür ve sanatını esas alan çalışmalarıyla tanınan Dursun’un vefatının ardından günlüklerinden oluşan bir kitap yayınlandı.

Dursun’un gençlere seslendiği günlük yazılarından derlenen "Haluk'un Defteri: Gençlerle

"Hayat Bilgisi" (Yeditepe Yayınevi) adlı kitap, adı üzerinde, gençlere hayat bilgisi niteliğinde…

Önemli bir kültür insanının birikimlerinden yararlanmak isteyenlerin es geçmemesi gereken bir eser.

İYİLİK İMPARATORLUĞU



Sahip olunan bir maddi varlığı, hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için hayırlı bir amaca tahsis etmektir vakıf.

Osmanlı bir vakıf kültürüydü, hatta vakıf imparatorluğuydu denilse yeridir.

Ortadoğu’dan Balkanlar'a, Anadolu’dan Afrika’ya devasa bir coğrafyaya yayılmış vakıf haritası vardır Osmanlı’nın.

Dağdan kar getiren vakıflardan, yaralı leylekleri tedavi eden vakıflara, insan onurunu koruyan vakıflardan, sokakları temizleyen vakıflara kadar binlercesi medeniyetimizin ‘iyilik’ haritasındaki yerini almıştır.

Banilerinin tek gayesi ise ‘Allah rızası’nı kazanmaktı.

Söz konusu vakıflar aynı zamanda bir kültür mirası…

Bu bağlamda, günümüzde işin bir de turizm yönü var.

Dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan her yıl turistik seyahatlere çıkıyor.

Deniz, kum, güneş kadar ülkelerin tarihi ve kültürel zenginlikleri ‘nitelikli turizm’ güzergahları arasında yer alıyor.

Bu anlamda Şanlıurfa kadim tarihiyle apayrı bir yerde duruyor.

Özellikle inanç turizmi açısından uluslararası kamuoyunun dikkatini Şanlıurfa’ya çekmek amacıyla bir proje başlatıldı.

Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve Turizm Yolu" düzenlemesi yapılıyor.

Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminin yanı sıra kültürel değerleriyle de ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla iki makam arasına "Kültür ve Turizm Yolu" yapılacak.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, Hazreti İbrahim'in doğduğu makam ile ateşe atıldığına inanılan tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi ve Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği mekan olarak kabul edilen "Sabır Makamı" arasındaki ulaşım kolaylaşmış olacak.

Kent merkezindeki mekanlar arasındaki 4 kilometrelik dolambaçlı güzergah, yeni yol sayesinde hem 1,5 kilometreye inecek hem de çevre ve cephe düzenlenmeleriyle şehrin manevi atmosferine katkı sağlayacak.

Vakıf merhamet, merhamet yaşatmaktır.

"OMAR VE BİZ" FRANSA'DAN ÜÇ BÜYÜK ÖDÜLLE DÖNDÜ



Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in yaptığı "Omar ve Biz" filmi, uluslararası bir festivalden daha ödüllerle döndü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı film, Fransa'da düzenlenen 10. South East European Film Festivali'nde (SEE Film Festival) 3 büyük ödül aldı.

"Omar ve Biz", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-7 Haziran'da online olarak gerçekleştirilen festivalde, En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu (Cem Bender) ödüllerine layık görüldü.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri'nin hikayesini konu alan yapımda, İsmet'in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.

Film daha önce de pek çok ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ödüle layık görülmüştü.

AA’nın haberine göre film, haziran ayında uluslararası Göç Filmleri Festivali, Uluslararası Yarışma ile Sofya Film Festivali ve Balkan Filmleri Yarışması'nda yer alacak.