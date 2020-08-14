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14 Ağustos 2020 Cuma 20:21 | Son Güncelleme:

Gemide kariyer ödülleri

Gemide kariyer ödülleri

Altın Zirve ve Kariyer ödül töreni, gemide gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Ece Gürsel ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu gecede dizi ve televizyon dünyasının en iyileri sahiplerini buldu. Gecede Elif Yılmaz 'Gelecek Vadeden Oyuncu', Selim Akar ‘En İyi Klip Yönetmeni’ ödülünü aldı. İşadamı Sait Emir ise hem ödül aldı hem de Ece Gürsel'e ödül verdi. Türkiye güzeli olmasının yanı sıra oyunculuk da yapan Elif Yılmaz, “Böyle güzel bir ödül almak benim için çok onur verici bir duygu. Oyunculuk alanında çok güzel işler yapacağıma inanıyorum” dedi. 

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