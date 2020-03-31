'Gel Dese Aşk' setinde çalışanlarla 'Oy Korona' türküsünü söyleyen Erkan Petekkaya'dan yeni polemik!

Oyuncu Erkan Petekkaya, ‘Gel Dese Aşk' dizisinin setinde sözleri kendisine ait olan "Oy Korona" türküsünü set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Salgın nedeniyle çalışmaya ara vermeyen dizi setinden paylaştığı videoyla meslektaşlarından tepki çeken Petekkaya, yaptığı açıklamayla tartışmanın fitilini yeniden ateşledi. Çalışma arkadaşlarının sette olmak istediğini söyleyen Petekkaya, "İşçi aidatlarını birtakım masalarda yiyen sendikacı tuzu kuru oyuncular, siz sanıyor musunuz herkesin evinde Netflix var? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın, ofsayta düşersiniz. Bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum" dedi.