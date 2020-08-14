Geçmeyen yorgunluk... Sıcaktan değil, kansızlıktan!

Yaşanılan yorgunluk ve halsizliğin kronik bir hale gelip gelmediği çok önemli. Anemiye bağlı yaşanan yorgunluğun kronik olduğuna dikkat çeken Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, "Metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışması için kırmızı kan hücrelerine ihtiyaç duyar. Birçok hastalık ya da koşullar kandaki kırmızı hücre sayısının azalmasına neden olur. Demir eksikliği anemisi, besinlerle alınan demir miktarının vücudun kaybettiği demir miktarından daha fazla olması nedeniyle de oluşabilir. Birçok anemi çeşidinin neden ortaya çıktığı bilinmese de genel olarak; genetik faktörler, ani yaşanan kan kayıpları, B12 vitamini eksikliği, böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar ve kan kanserleridir" diyor.

DEMİR TAKVİYESİ YAPILMALI



Dr. Sedat Işık, Akdeniz anemisi ile ilgili olarak da "Genetik alyuvar bozukluğu olarak tanımlanan Akdeniz anemisi, kırmızı kan hücrelerinin aşırı yıkımına yol açar. İdrar renginde koyulaşma, gelişme geriliği, kronik yorgunluk ve cilt solgunluğu gibi belirtilerin kaynağı olarak gösterilen Akdeniz anemisi, genetik olması sebebiyle en az bir aile üyesinde görülür" diye konuşuyor. Anemi problemleri için en sık kullanılan yöntem ağız veya damar yoluyla verilen ilaçlardır. Anemi tedavisinde ağızdan verilen ilaçlar demir tedavisi için çoğunlukla yeterlidir. Tedavi başlanmasıyla birlikte kandaki hemoglabin seviyesi normale dönse de kemik iliğindeki demir depolarının tamamen dolması için tedavi 6 ile 12 ay kadar sürebilir.

KİMLER RİSK GRUBUNDA



• Regl dönemindeki kadınlar

• Ergenlik çağındaki kişiler

• Bebekler

• Hamile ve emziren kadınlar

• Sporcular

• Veganlar

• Sağlıksız ve düzensiz diyet programı uygulayanlar.