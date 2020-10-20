Geçmeyen kalça ağrılarını önemseyin

Yıpranmış kalça eklemleri hareket etmek, yürümek ve oturup kalkarken ağrıya neden olabiliyor. Zaman içinde kişinin hareket kabiliyeti de azalıyor, bu sebeple kalça eklemine protez ameliyatı gerekli olabiliyor. Ancak erken teşhis ile gerekli önlemleri alınarak, hasta güçlü bir eklem yapısına kavuşabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, "Kalça ekleminde hissedilen ağrıda yapılan özel testlerle hastanın belli hareketleri yapıp yapamadığı incelenir. Kalça filmi kalçanın yapısında bozukluk olduğunu gösteren çok önemli ayrıntıları ortaya koyabilir. Böylelikle tedavisi mümkün olmayan, kişiyi protez ile yaşamaya mahkum bırakan bir hastalık olan kireçlenmeye doğru gidebilecek bir tablo, çok önceden tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir" dedi.