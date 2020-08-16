Geçmeyen ağrıların gizli sebebi: Stres kırıkları

Daha çok sporcularda ve yanlış ayakkabı kurbanı olan kadınlarda görülen stres kırığı görüldüğünü söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr Özgür Ortak "Normal bir kemik kaldıracağından daha fazla yüke maruz kalırsa stres kırığı gelişebilir. Örneğin bir kişi kilometrelerce yürüdüğünde stres kırığı gelişebilir. Burada önemli olan belli bir ağırlığa programlanmış kemiğin bunun çok çok üzerinde bir yüke maruz kalması kemiğin bütünlüğünü bozmasıdır. İkinci tip stres kırığında ise kemiğin yapısı bozuktur. Yani burada kemik normal değildir. Basit bir travma bile stres kırığına yol açabilir" dedi. Op. Dr Özgür Ortak "Öncelikle stres kırığından şüpheleniliyorsa mutlaka istirahat edilmeli ve yapılan aktivite neyse durdurulmalıdır. Hassasiyetin olduğu bölgeye gün içinde buz uygulanmalı ve ağrıya sebep olacak aktivitelerden kaçınılmalıdır. Doktor tarafından verilen, ağrı ve şişliği azaltması nedeniyle nonstreoid antiiflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Alçı tedavisi uygulanabilir. Eğer hasta cerrahi dışı yöntemlere cevap vermiyorsa cerrahi yöntemler de uygulanabilir" diye konuştu.